Тим Кук назвал надуманными аргументы Facebook

6 апреля 2021, 9:15

В новом интервью для New York Times Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple, поделился своим взглядом на заявления Facebook касательно новых функций конфиденциальности своей компании. Напомним, что запуск функции «Прозрачность отслеживания в приложениях» для iOS ожидается в ближайшие недели.

Суть грядущего нововведения заключается в том, что операционные системы Apple iOS и iPad OS будут спрашивать у пользователей, согласны ли они делиться с разработчиками приложений информацией о своих действиях в сети и прочими персональными данными. Новая функция вызвала недовольство Facebook ещё в момент её анонса. Компания заявляет, что нововведение может разрушить часть её бизнеса, которая занимается рекламой и её персонализация на основе пользовательских данных является очень важной составляющей. Ранее Facebook также заявляла, что действия Apple поставят под угрозу малый бизнес из-за невозможности персонализации рекламы.Тим Кук сказал The Times, что, по его мнению, общество переживает кризис конфиденциальности, и что он был шокирован тем, насколько IT-компании, особенно Facebook, воспротивились внедрению функции, призванной решить эту проблему. Гигант социальных сетей даже проводил кампанию, включающую полностраничную рекламу в таких изданиях как The New York Times и Wall Street Journal, целью которой было доказать, что персонализированная реклама помогает пользователям Facebook открывать собственный бизнес.Тим Кук заявил, что эти заявления совершенно неубедительны. Глава Apple уверен, что производить цифровую рекламу и зарабатывать на ней деньги можно не отслеживая действия людей без их ведома. Кук также сказал, что не согласен с заявлением главы Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), что Apple является конкурентом его компании. Генеральный директор Apple не считает Facebook конкурентом, поскольку «яблочная» компания не занимается социальными сетями.У Facebook и Apple давняя история разногласий. Всё началось в 2014 году, когда Кук раскритиковал бизнес-модель Facebook. Он также открыто критиковал компанию после скандала с Cambridge Analytica в 2018 когда, когда раскрылась информация о масштабном «сливе» персональных данных пользователей социальной сети. Тогда Кук заявил, что никогда не окажется в ситуации, в которой оказался Цукерберг. Тот в ответ назвал комментарии Кука «слишком бойкими» и в частном порядке приказал своим сотрудникам отказаться от iPhone в пользу Android-устройств.Теперь битва между двумя компаниями может перейти в зал суда. Согласно январскому отчёту издания The Information, Facebook работает над судебным иском, в котором утверждается, что Apple выдвигает к приложениям от сторонних разработчиков требования, отличные от тех, которым следует сама компания в фирменных программах.(С) 3dnews