Тим Кук назвал надуманными аргументы Facebook

6 апреля 2021, 9:15

В новом интервью для New York Times Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple, поделился своим взглядом на заявления Facebook касательно новых функций конфиденциальности своей компании. Напомним, что запуск функции «Прозрачность отслеживания в приложениях» для iOS ожидается в ближайшие недели.