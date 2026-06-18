Apple повысит цены из-за дефицита микросхем памяти

18 июня 2026, 14:15

Гендиректор Apple Тим Кук в эксклюзивном интервью The Wall Street Journal заявил, что компания планирует повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать резкий рост стоимости микросхем памяти и накопителей.

«К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен, которое ложится на нас, и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — сказал он.Кук отказался сообщить подробности о сроках или масштабах запланированного повышения цен, а также о том, какие продукты будут затронуты. Следующий крупный запуск продукта Apple, вероятно, состоится в сентябре, когда компания выпустит линейку iPhone 18, которая, как ожидается, будет включать новый складной iPhone.По оценкам исследовательской компании TechInsights, перекладывание возросших затрат на потребителей при сохранении рентабельности приведет к увеличению цены следующей модели iPhone Pro примерно на $270.