Смартфон Motorola Edge без привязки к сотовому оператору выйдет 31 июля

23 июля 2020, 9:45

В конце апреля этого года компания Motorola представила два новых смартфона.

Помимо флагманского Edge+ на базе Snapdragon 865 суббренд компании Lenovo анонсировал более доступный вариант Edge, в основе которого используется однокристальная система Snapdragon 765. Теперь стало известно, когда это устройство появится в продаже без привязки к какому-либо оператору.