Смартфон Motorola Edge без привязки к сотовому оператору выйдет 31 июля

В конце апреля этого года компания Motorola представила два новых смартфона.
Помимо флагманского Edge+ на базе Snapdragon 865 суббренд компании Lenovo анонсировал более доступный вариант Edge, в основе которого используется однокристальная система Snapdragon 765. Теперь стало известно, когда это устройство появится в продаже без привязки к какому-либо оператору.
Как указывается на сайте Motorola, смартфон Edge без операторской привязки поступит в продажу 31 июля. При этом для первых покупателей устройства компания готова предоставить неплохую скидку на покупку новинки. Таким образом вместо изначальных $700 смартфон Motorola Edge будет доступен некоторое время по цене в $500.
Приобрести устройство можно как через сам сайт Motorola, так и через официальных дистрибьютеров компании, например, на том же Amazon, B&H или Best Buy. О российском рынке, к сожалению, пока ничего не сообщается. Однако ранее мы уже говорили о том, что флагманская версия устройства Motorola Edge+ появится в сети магазинов компании МТС. Предзаказ на неё уже можно оформить. Стоимость флагмана составляет 80 тысяч рублей.
Что касается, более доступной версии Motorola Edge, то она готова предложить такой же 6,7-дюймовый 10-битный дисплей OLED с перфорацией под лицевую 25-Мп камеру, разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев и сильным изгибом на края.
У более доступной модели сократилось разрешение основного модуля тыльной камеры: оно составляет 64 Мп. Камера сохранила сенсор ToF, 16-Мп модуль с широкоугольным объективом и 8-Мп телеобъектив. Однако пропала оптическая стабилизация и поддержка записи видео в формате 6K UHD. Вести съёмку Motorola Edge может в максимальном разрешении 4K UHD.
На сайте Motorola указывается, что объём оперативной памяти устройства составляет 6 Гбайт, а ёмкость флеш-накопителя — 256 Гбайт. Смартфон питается от батареи на 4500 мА·ч. Она не имеет поддержки беспроводной зарядки, как у старшей модели, однако для неё заявлена поддержка быстрой проводной 18-Вт зарядки.
Хотя новинка поддерживает работу в сетях 5G (благодаря встроенному в процессор SD765G модему Snapdragon X52), антенны для частот менее 6 ГГц и 5G mmWave у Edge, в отличие от Edge+, нет, так что и теоретическую скорость скачивания в 4 Гбит/с эта модель обеспечить не может.
В числе прочего у устройства заявлены стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъём, ОС Android 10 и поддержка Bluetooth 5.1.
(С) 3Dnews