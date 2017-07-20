Motorola планирует грандиозное мероприятие на 25 июля

20 июля 2017, 9:40

Представители Motorola начали рассылать приглашения специализированным СМИ на мероприятие, которое пройдет в городе Нью-Йорке 25 июля.

В самом тексте приглашения говорится следующее: «Вы не захотите пропустить это». Кроме того, указан хештег #hellomotoworld.Стоит напомнить, что в конце июня ожидался анонс смартфона X4. И хотя в конечном итоге этого не случилось, тем не мене, пару дней назад в Сети появилось качественное фото аппарата, а это пусть и косвенно, но все-таки указывается на приближающийся анонс.Кстати, данный снимок документально подтвердил наличие у грядущей новинки двойной основной камеры и металлического корпуса (алюминий).Судя по всему, Moto X4 окажется первым смартфоном, не относящимся к бренду Google, но, тем не менее, обладающим поддержкой сервиса Google Fi MVNO. По слухам, в качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Snapdragon 630, работающий на частоте 2,2 ГГц + 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ и 5,2-дюймовый дисплей.