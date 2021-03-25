Xiaomi представит смартфон Mi Mix нового поколения 29 марта

25 марта 2021, 11:15

Компания Xiaomi обнародовала тизер, сообщающий о том, что смартфон Mi Mix нового поколения дебютирует в рамках крупной презентации, запланированной на предстоящий понедельник, 29 марта.

В подробности о готовящейся модели Mi Mix разработчик вдаваться не стал. По слухам, новинка станет первым смартфоном Xiaomi, оснащённым гибким дисплеем. Устройство уже прошло сертификацию в организации 3C (China Compulsory Certificate).



Если верить имеющейся информации, размер основного экрана гаджета составит около 7 дюймов по диагонали. Якобы будет применена панель с частотой обновления до 120 Гц.



Аппарату приписывают наличие тройной камеры со 108-мегапиксельным основным датчиком и аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки.

«Сердцем» может послужить флагманский процессор Snapdragon 888, который содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Говорится об использовании операционной системы Android с фирменной надстройкой MIUI 12.



Отметим, что на презентации 29 марта, которая пройдёт в онлайновом формате, также ожидается анонс смартфонов Mi 11 Pro и Mi 11 Lite, ноутбука премиум-класса Mi Notebook Pro, новой бытовой техники и пр.

(С) 3dnews