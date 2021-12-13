OnePlus Nord 2 CE получит процессор Dimensity 900 и до 12 Гбайт ОЗУ

13 декабря 2021, 11:15

Ранее в этом году компания OnePlus выпустила смартфон Nord CE 5G, который стал более доступной версией оригинального OnePlus Nord.

Теперь же стало известно, что разработчики готовятся к запуску аппарата Nord 2 CE (IV2201), который разрабатывается под кодовым именем Ivan. Ожидается, что он будет представлен официально в начале следующего года, но основные параметры смартфоны стали известны уже сейчас.

По данным источника, Nord 2 CE оснащается 6,4-дюймовым дисплеем, который выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления до 90 Гц. В верхней части дисплея располагается фронтальная камера, выполненная на основе 16-мегапиксельного сенсора. На тыльной стороне корпуса размещён блок основной камеры, состоящий из 64-мегапиксельного сенсора от OmniVision, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и 2-мегапиксельного датчика для макросъёмки.



Согласно имеющимся данным, аппаратной основой Nord 2 CE станет восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 900 5G (два ядра Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц). Покупатели смогут выбирать между версиями устройства с 6 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Автономную работу обеспечит аккумуляторная батарея на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки до 65 Вт.



В качестве программной платформы в Nord 2 CE задействована Android 12 с фирменным интерфейсом OxygenOS 12. Ожидается, что Nord 2 CE поступит в продажу в начале 2022 года и будет стоить от $320 до $370, в зависимости от выбранной конфигурации.

(С) 3dnews.