Представлен смартфон OnePlus Nord N200 5G — мощная батарея, Snapdragon 480

16 июня 2021, 12:15

Компания OnePlus официально анонсировала смартфон Nord N200 5G — доступный аппарат с поддержкой мобильной связи пятого поколения: как и предполагалось, новинка поступит в продажу 25 июня по цене около 240 долларов США.

Смартфон оборудован 6,49-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для селфи-камеры на основе 16-мегапиксельного датчика. Тыльная камера имеет трёхмодульное исполнение: это 13-мегапиксельный основной блок с максимальной диафрагмой f/2,2, «портретник» с 2-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельный макромодуль.



Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 480, который объединяет восемь ядер с частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.



В арсенале аппарата — 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 Гбайт, слот microSD, тыльный дактилоскопический сканер, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, контроллер NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает 18-ваттную подзарядку. Габариты составляют 163,1 × 74,9 × 8,3 мм, вес — 189 г. Используется операционная система Oxygen OS 11 на основе Android 11.

(С) 3dnews