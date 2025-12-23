23 декабря 2025, 11:45

Состояние энергосистемы Украины сейчас худшее с сентября 2024 года

Об этом сообщил глава МАГАТЭ, Рафаэль Гросси.



По его словам, удары по энергосети выглядят скоординированными и направлены на максимальный ущерб: стабильность сети продолжает ухудшаться. Гросси вновь призвал к военной сдержанности, подчеркнув, что ядерная авария не выгодна никому.



Инспекторы МАГАТЭ в декабре посетили более 10 ключевых подстанций. Из-за повреждений инфраструктуры на трех действующих АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Пивденноукраинской — фиксировались колебания мощности и временные отключения линий. В ряде случаев энергоблоки снижали мощность, чтобы избежать аварий. Гросси отметил, что постоянная нестабильность электросети подрывает ядерную безопасность.



Отдельно МАГАТЭ сообщило, что оккупированная россией Запорожская АЭС в 12-й раз за время полномасштабной войны временно теряла внешнее электроснабжение. Дизель-генераторы сработали штатно, позже линии удалось восстановить. Однако 15 декабря из-за повреждений, предположительно, связанных с боевыми действиями, была нарушена схема электроснабжения станции, что снизило ее устойчивость. Доступ к месту повреждения пока невозможен по соображениям безопасности.

