Видеоигры способны "омолодить" мозг – ученые

23 декабря 2025, 13:15

Новые научные работы показывают, что видеоигры, особенно стратегии и экшены, могут улучшать когнитивные функции и замедлять старение мозга, пишет The Washington Post.



Одно из исследований было посвящено игрокам в StarCraft 2. Ученые сравнили показатели мозговой активности 31 активного игрока и 31 человека без игрового опыта. У игроков выявили более высокую нейронную связность в областях, отвечающих за зрительное внимание; это указывает на более эффективную обработку информации.



Авторы другого исследования пришли к выводу, что высокий уровень игрового мастерства связан с более медленным старением мозга. По оценке ученых, мозг опытных игроков выглядел в среднем на четыре года «моложе» их реального возраста.

Важно: все положительные эффекты в исследованиях достигаются, если играть короткими сессиями по 30–60 минут, перемежая их движением, сном, творчеством и общением.



