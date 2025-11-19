Музыка — дешёвый и доступный способ держать мозг в тонусе - ученые

Обычное прослушивание музыки может реально замедлить старение мозга. Таковы результаты исследования ASPREE и ASPREE-XT, охватившего более 10 000 человек.
Ученые доказывают:
Постоянное прослушивание музыки снижало риск деменции на 39% и улучшало память и сообразительность.
Игра на инструменте снижала риск деменции на 35%.
Влияние музыки было наиболее выраженным у людей с высоким уровнем образования.
Эти результаты подчеркивают, что музыка может стать потенциально многообещающей и доступной стратегией, способствующей уменьшению когнитивных нарушений и отсрочке наступления деменции в пожилом возрасте.