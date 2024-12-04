Карантин из-за COVID-19 негативно повлиял на структуру мозга подростков, — lboro

4 декабря 2024, 9:45

Ограничения нарушили процессы созревания, что привело к ускоренному истончению коры в лобной части мозга, отвечающей за мышление и общение.



Этот эффект был особенно выражен у девочек: кроме истончения коры, наблюдались также проблемы с психическим здоровьем и преждевременное старение мозга.