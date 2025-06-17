Громкая музыка в наушниках делает вас тупым, сообщают учёные

17 июня 2025, 8:15

Дело в том, что мозг сильно перегружается от обработки слишком мощных звуковых волн и начинает перераспределять ресурсы, принося в жертву мышление и память.



Причём, даже небольшая потеря слуха удваивает риск деменции, а тяжёлая — увеличивает её в 5 (!) раз.