Исследование фиксирует деградацию мышления людей, - FT

17 марта 2025, 12:15

Статистические данные указывают на снижение способности людей к сосредоточению, анализу информации и логическому мышлению с 2010 года.

Ключевые показатели:25% взрослых в развитых странах не справляются с базовой математикой, в США этот показатель достигает 35%.После 2015 года резко увеличилось число 18-летних с проблемами внимания.В 2022 году менее половины опрошенных не прочитали ни одной книги, а 45% подростков почти не читают вообще.Главная проблема - не только соцсети, но и изменение формата потребления информации. Если раньше люди осознанно искали знания, то теперь просто скроллят короткие посты, что разрушает аналитическое мышление.