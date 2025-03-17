Исследование фиксирует деградацию мышления людей, - FT

Статистические данные указывают на снижение способности людей к сосредоточению, анализу информации и логическому мышлению с 2010 года.
Ключевые показатели:
25% взрослых в развитых странах не справляются с базовой математикой, в США этот показатель достигает 35%.
После 2015 года резко увеличилось число 18-летних с проблемами внимания.
В 2022 году менее половины опрошенных не прочитали ни одной книги, а 45% подростков почти не читают вообще.
Главная проблема - не только соцсети, но и изменение формата потребления информации. Если раньше люди осознанно искали знания, то теперь просто скроллят короткие посты, что разрушает аналитическое мышление.