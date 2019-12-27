Почему конструктор полезен для детей?

27 декабря 2019, 9:15

Конструктор считается очень важной детской игрушкой, которая приносит радость с самых первых месяцев жизни. При этом совершенно не обязательно скупать все наборы, которые вы только увидите.

Малышу вполне хватит нескольких, но помните, что товары должны полностью соответствовать возрасту и максимально эффективно развивать разные способности.

Слово "конструктор" переводится с латыни как "строитель". Эта продукция является не просто захватывающей игрой, но и прекрасным тренажером для пространственного мышления (ребенок осваивает некоторые понятия, изучает симметрию), логического и образного мышления, внимания, цветового восприятия, воображения, усидчивости и фантазии.

Каждый детский конструктор представляет из себя небольшие наборы из отдельных частей, которые можно соединять между собой. Чтобы хорошо скреплять мелкие и крупные детали, малышу понадобятся ловкость, моторика, координация движений и точность.

Подобные наборы помогают научить ребенка конструировать, придумывать разные строения и воплощать идеи в жизнь. Конструкторы развивают творческое мышление, с ними всегда весело и интересно играть.

Часто малыши используют детали в качестве игрушек в других своих играх. Например, крупные части могут заменять кровати, машины или подзорные трубы, а мелкие — быть едой или грузом. Детишки постарше иногда применяют такие наборы для сюжетно-ролевой игры.

Еще одним замечательным свойством можно назвать то, что родителям не нужно покупать много разных игрушек, ведь конструктор для детей может заменить несколько вещей.

Правила выбора конструкторов

Чтобы выбрать правильный детский конструктор, следует обратить внимание на следующие параметры:

- возраст и пол ребенка;

- увлеченность и интерес малыша к строительству, созданию чего-либо своими руками;

- количество деталей.

Товары для мальчиков, как правило, включают в себя разнообразную технику, автомобили, роботов и супергероев, космические корабли и самолеты. Девочки с большим удовольствием создают замки принцесс, домики для своих кукол, фермы с животными и цветами.

Взаимосвязанными параметрами считаются количество деталей в наборе и возраст ребенка. Маленьким детям труднее управляться с мелкими частями, поэтому для них создают особые большие конструкторы. Чем более взрослый ребенок, тем сложнее и разнообразнее становятся конструкторы.

Не стоит забывать и о типе таких игрушек. Их выделяют несколько:

- пластмассовые — детали отличаются необычными формами, цветовая палитра широкая, цена доступная;

- деревянные — могут быть натурального цвета или окрашенные, экологически чистые и безопасные;

- металлические — подходят для детей постарше, включают не только разные пластины, валики и полосы, но также гайки, шурупы и ключи;

- магнитные — позволяют создавать оригинальные абстрактные изделия;

- керамические — обычно это глиняные кирпичики, пластины для работы и другие элементы.

Маленьким деткам трудно длительное время удерживать внимание на одной детальке. Но с помощью даже самого простого конструктора родители могут развивать у своего чада усидчивость, терпение, внимание. Кроме того, педагоги утверждают, что дети, которые в дошкольном возрасте любили создавать изделия из конструкторов, в школе проявляют склонность к математике.

Выбирая подобную игрушку, необходимо помнить, что она должна быть полностью безопасной для здоровья. Поэтому лучше всего остановить свой выбор на известных производителях, продукция которых проходит все тестирования.