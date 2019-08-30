MEGOGO запускает онлайн-магазин игрушек

30 августа 2019, 12:37

Пользователи MEGOGO теперь могут приобрести детские игрушки с популярными персонажами сразу при просмотре мультфильмов в онлайн-магазине на платформе.

Любимые детские герои выходят за рамки экрана и будут делать просмотр еще более увлекательным. Магазин игрушек пока работает в тестовом режиме.К продаже доступны детские игрушки с такими героями: Свинка Пеппа, Миньоны, персонажи мультика «Щенячий патруль» и другие. После прохождения режима тестирования, ассортимент постепенно будет обновляться.Благодаря онлайн-магазину игрушек на MEGOGO, пользователь может выбрать детскую игрушку из предложенных через браузер и оформить заказ. Зрители Smart TV для покупки могут отсканировать QR-код, который размещен рядом. Магазин будет работать в партнерстве с интернет-супермаркетом детских товаров Pampik, который поможет с оформлением и доставкой заказов.«MEGOGO – уже давно стал неотъемлемой частью многих семей в Украине и за рубежом. Одной из наших приоритетных задач является создание условий комфортного просмотра контента. Поэтому мы решили попробовать добавить приятную опцию для детей и родителей. Отныне, если ребенок во время просмотра захочет в свою коллекцию игрушек того или иного героя – это больше не проблема», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу MEGOGO.