Клиенты Приват24 смогут оплачивать анализы "Синэво" через свой смартфон

20 ноября 2019, 9:45

Мобильный банк Privat24 для Android добавил в раздел «Здоровье» функцию заказа и оплаты анализов в сети лабораторий «Синэво».

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно кликнуть на иконку «Синэво», выбрать свой город и удобный адрес лабораторного центра «Синэво», а также вид анализов, которые нужно сдать.



После оплаты заказа банковской картой сдать анализ можно без очереди в выбранной лаборатории «Синэво», показав пуш-сообщение в Viber или SMS с номером заказа. Стоимость услуг «Синэво» в случае заказа через мобильное приложение будет ниже на 10%.



«Ежемесячно лабораториям «Синэво» доверяют свое здоровье около 350 тысяч украинцев, и это количество постоянно растет. Мы знаем, что большинство визитов на наш сайт происходит с мобильного телефона, а каждый четвертый анализ в «Синэво» оформлен онлайн. Поэтому сотрудничество с сервисом Приват24 – это логический шаг, чтобы сделать оформление заказов удобным для еще большего количества клиентов», – отметил Николай Скавронский, коммерческий директор «Синэво Украина».



«Синэво» – крупнейшая в Украине сеть лабораторий, которая входит в европейскую сеть лабораторий Synevo и является частью шведского медицинского холдинга Medicover. Сеть «Синэво» насчитывает более 260 лабораторных центров, работающих в 110 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов. Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают более 3,5 млн клиентов.



В 2017 году «Синэво» в составе холдинга Medicover осуществила ІРО на Стокгольмской фондовой бирже. «Синево» стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.