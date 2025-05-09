Видеоигры замедляют старение мозга

Ученые Западного университета в Канаде провели эксперимент с участием более 1000 человек и пришли к выводу, что видеоигры улучшают память, внимание и замедляют старение мозга.
Это могут быть совершенно разные игры. Например, Minecraft, Civilization, Hearthstone, Roblox, The Witcher, Skyrim или Rocket League.
При этом, у людей, которые занимались спортом 150 минут еженедельно, как рекомендует NHS (Национальная служба здравоохранения), не наблюдалось никаких когнитивных улучшений.
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