ГлавнаяНовости
28 октября 2025, 10:15

Геймеры стареют медленнее — видеоигры омолаживают мозг, заявляют ученые

Подопытные преклонного возраста, которые играли всего 30 минут в день в простые игры, сохраняли свои когнитивные способности на уровне молодых, а уже через месяц таких сеансов, области мозга, ответственные за концентрацию, стали работать лучше.

Даже такие недолгие, но регулярные сеансы игр, замедляют старение мозга на десятилетие, уверены исследователи.


Оцените новость:
  • 0 оценок