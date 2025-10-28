Подопытные преклонного возраста, которые играли всего 30 минут в день в простые игры, сохраняли свои когнитивные способности на уровне молодых, а уже через месяц таких сеансов, области мозга, ответственные за концентрацию, стали работать лучше.
Даже такие недолгие, но регулярные сеансы игр, замедляют старение мозга на десятилетие, уверены исследователи.
28 октября 2025, 10:15
Геймеры стареют медленнее — видеоигры омолаживают мозг, заявляют ученые
Подопытные преклонного возраста, которые играли всего 30 минут в день в простые игры, сохраняли свои когнитивные способности на уровне молодых, а уже через месяц таких сеансов, области мозга, ответственные за концентрацию, стали работать лучше.
Оцените новость: