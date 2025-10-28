Геймеры стареют медленнее — видеоигры омолаживают мозг, заявляют ученые

28 октября 2025, 10:15

Подопытные преклонного возраста, которые играли всего 30 минут в день в простые игры, сохраняли свои когнитивные способности на уровне молодых, а уже через месяц таких сеансов, области мозга, ответственные за концентрацию, стали работать лучше.



Даже такие недолгие, но регулярные сеансы игр, замедляют старение мозга на десятилетие, уверены исследователи.