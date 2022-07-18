Новые мобильные кондиционеры серии V от HISENSE

18 июля 2022, 17:18

Серия V – мобильный кондиционер в компактном исполнении. Кондиционеры оснащены традиционными для HISENSE режимами Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel.

Высокое качество гарантируется стандартами HISENSE. Кондиционеры серии V имеют привлекательный внешний вид, энергоэффективность класса А, три режима работы и две скорости вентилятора.

Кондиционеры серии V идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.



Энергоэффективность класса А

осушение и вентиляция

2 скорости вентилятора

Система автоматического испарения конденсата

Электронное управление

Авторестарт, самодиагностика

Набор аксессуаров в комплекте