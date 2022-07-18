Новые мобильные кондиционеры серии V от HISENSE

Серия V – мобильный кондиционер в компактном исполнении. Кондиционеры оснащены традиционными для HISENSE режимами Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel.
Высокое качество гарантируется стандартами HISENSE. Кондиционеры серии V имеют привлекательный внешний вид, энергоэффективность класса А, три режима работы и две скорости вентилятора.
Кондиционеры серии V идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.
Энергоэффективность класса А
осушение и вентиляция
2 скорости вентилятора
Система автоматического испарения конденсата
Электронное управление
Авторестарт, самодиагностика
Набор аксессуаров в комплекте