18 июля 2022, 17:18

Новые мобильные кондиционеры серии V от HISENSE

Серия V – мобильный кондиционер в компактном исполнении. Кондиционеры оснащены традиционными для HISENSE режимами Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel.

 

Высокое качество гарантируется стандартами HISENSE. Кондиционеры серии V имеют привлекательный внешний вид, энергоэффективность класса А, три режима работы и две скорости вентилятора.

Кондиционеры серии V идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.

Энергоэффективность класса А

осушение и вентиляция
2 скорости вентилятора
Система автоматического испарения конденсата
Электронное управление
Авторестарт, самодиагностика
Набор аксессуаров в комплекте


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