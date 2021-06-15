ERGO обновляет модельный ряд кондиционеров

15 июня 2021, 12:45

Как раз перед началом летней жары бренд ERGO представил шесть новых моделей кондиционеров, которые создают в помещении благоприятный микроклимат при любых погодных условиях.

Торговая марка ERGO представила новые инверторные кондиционеры в серии COMFORT, а именно модели ERGO ACI 0710 CH, ERGO ACI 0910 CH и ERGO ACI 1210 CH, и в серии SMART – модели ERGO ACI 0930 CHW, ERGO ACI 1230 CHW и ERGO ACI 1830 CHW. Новинки могут работать в широком диапазоне внешних температур от 0 до + 50 ° C в режиме охлаждения и от -15 до + 24 ° C в режиме обогрева. Внутри своей серии кондиционеры отличаются преимущественно производительностью и рекомендованной площадью помещения (для режима охлаждения).Все модели поддерживают сразу несколько режимов работы, соответствующих различным условиям использования: «Комфортный сон», «Авто» или «Турбо». Наличие функции «Follow me» позволяет регулировать температурный режим кондиционера в зоне расположения пульта дистанционного управления. Угол наклона жалюзи запоминается автоматически благодаря специальной функции, что избавляет пользователя от необходимости настраивать технику после каждого запуска. Благодаря низкому уровню шума 24-26 дБ новые кондиционеры не будут мешать во время отдыха. К тому же, скрытый за маской LED-дисплей можно отключить с пульта.Кондиционеры серии COMFORT и SMART не только создают благоприятный микроклимат, но и делают воздух чище. Кроме штатного воздушного фильтра, задерживающего крупнодисперсную пыль, кондиционеры также оснащены каталитическим фильтром, который катализирует формальдегид, аммиак, бензол, сероводород и другие вредные газы, источниками которых являются мебель, обои, синтетические ковры и тому подобное. Благодаря функции самоочистки удаляется конденсат с сот теплообменника внутреннего блока после прекращения работы кондиционера, чем предотвращается размножение патогенной флоры внутри сот теплообменника. Быстрому удалению конденсата способствует технология «Golden fin» – антикоррозийное напыление на теплообменниках кондиционера, которое не только придает сотам гидрофильные свойства, но также надежно защищает их от коррозии и повышает тепловую эффективность.Кроме того, новые модели кондиционеров из серии SMART поддерживают возможность управления со смартфона благодаря специальному мобильному приложению. С его помощью можно включать и выключать кондиционер, менять режим работы и температуру, а также управлять включением и выключением с помощью дневного или недельного таймера. Для установления связи с приложением необходимо приобрести и установить в кондиционер специальный Wi-Fi модуль ERGO AC3, выполненный в виде «флешки».Все новинки от ERGO отличаются безопасностью работы, эффективным энергопотреблением и высокой надежностью, что подтверждается гарантией от производителя.