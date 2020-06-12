Что нужно знать при покупке кондиционера

12 июня 2020, 13:45

Такое долгожданное тепло накрыло страну невыносимой жарой. И счастливчики те, кто был к ней готов: заранее купил и установил кондиционер.

Кто не успел – пора поспешить, ведь лето обещает быть долгим и жарким. Продавцы «в сезон» предлагают разнообразные акции со скидками до 45 %, в том числе и оплату стоимости частями. Так что найти возможность купить кондиционер не составит большого труда.

Но какой кондиционер выбрать для своей квартиры? Сейчас разберемся.

Правильный выбор мощности влияет на качество охлаждения помещения, бесперебойность работы прибора и длину срока его эксплуатации.

Вычислить необходимую вам очень просто. Сначала узнайте площадь помещения, которое нужно будет охлаждать, и останется только выбрать подходящую модель по следующим показателям:

• для помещения до 15 м2 BTU/h (параметр холодопроизводительности) должен быть равен 5000 (1,47 кВт);

• до 21 м2 – 7000 BTU/h (2,05 кВт);

• до 30 м2 – 9000 BTU/h (2,64 кВт);

• до 40 м2 – 12000 (3,52 кВт) BTU/h и т.д. – по 1 кВт на каждые 10 м2.

Тип кондиционера

В зависимости от установки, бывают моноблочные оконные и мобильные модели, настенные сплит-системы и мультисплит-системы. Для обычных бытовых нужд у себя в квартире лучший выбор – настенная сплит-система, как SAMSUNG AR12MSFPEWQNEU. Она состоит из внутреннего блока, который обычно размещается у окна на стене, и внешнего, который устанавливают снаружи. Акционная стоимость в Фокстрот 14999 грн. (обычная – 16599 грн).

Если хочется установить в каждой комнате кондиционер, и подсоединить их все к одному наружному блоку – тогда подойдет мультисплит-система. Но её минус – высокая цена.

Инверторный VS обычный on/off

Классические модели кондиционеров работают по принципу: включился на всю мощь – охладил воздух до заданной температуры – выключился, а при повышении температуры снова включился и так по кругу. Недостатки таких кондиционеров – высокое энергопотребление, сравнительно высокий уровень шума, струя холодного воздуха при продолжительном попадании на открытые участки тела может отразиться на состоянии здоровья. Плюсы – простота эксплуатации и невысокая стоимость.

Инверторные модели после включения работают постоянно, без отключений. Они охлаждают воздух до нужной температуры и далее работают на минимальной мощности, поддерживая постоянную комфортную температуру, как, например, кондиционер DELFA ACXI12 inverter со скидкой 4 тыс. грн. на foxtrot.ua. При этом воздух струится плавным потоком, уровень шума низкий, а энергии расходуется на 30% меньше по сравнению с обычными кондиционерами. Также есть функция обогрева.

Что касается стоимости, то главными составляющими формирования цены климатической техники являются мощность, тип модели, «раскрученность» бренда и наличие дополнительных функций. Например, «ночной режим» как в сплит-системе NEOCLIMA NS/NU-09EHXIw1. Соответственно – диапазон цен на климатическую технику достаточно широкий. Эконом-сегмент – 4800-6000 грн, обычный кондиционер популярного бренда– от 8 000 грн. Если рассматриваете покупку инверторного кондиционера – рассчитывайте на стоимость от 10 000 грн. А вот брендовые аналоги с улучшенными характеристиками стартуют от 15 000 грн.