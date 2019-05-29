Свежее пополнение в модельном ряду моноподов Ritmix

29 мая 2019, 12:45

Вместе с приходом долгожданного тепла близится пора отпусков, прогулок и поездок на природу с семьей и друзьями.

Все эти мероприятия, конечно же, не обходятся без совместных фотографий, и в такие моменты никак не обойтись без монопода для Вашего смартфона! Компания Ritmix представляет сразу же несколько моделей телескопических моноподов: RMH-150, RMH-165 и RMH-350BT.Корпуса всех трех новинок имеют складную конструкцию, прорезиненное покрытие ручки и регулируемое крепление для смартфона. На верхней части рукоятки находится кнопка спуска затвора, телефон подключается в моноподу через AUX-кабель. Модель RMH-350BT имеет Bluetooth-передатчик, поэтому для подключения к этому штативу не требуется никаких проводов. Все три новинки совместимы со смартфонами на платформе iOS 6 и Android OS 4.2.2, а также с более поздними версиями этих ОC.