Самые популярные направления отдыха у украинцев по запросам Google

7 июня 2018, 11:15

Наконец-то пришло долгожданное лето, и если вы мечтаете о плавании в бассейне или море и теплых песчаных пляжах, самое время планировать свой отпуск.

Вот и украинские пользователи Google все чаще ищут информацию об отдыхе. Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние 3 месяца и выяснили, о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google.



Так, для отдыха за границей у украинцев самым популярным направлением который год остается Турция. В целом, первая тройка не изменилась с прошлого года - на втором месте Египет, а на третьем - Болгария. Впервые в Топ 10 такие экзотические направления, как Бали и Таиланд. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так (вы можете посмотреть всю десятку на Картах Google):



Турция

Египет

Болгария

Грузия

Бали (Индонезия)

Кипр

Греция

Тунис

Хорватия

Таиланд

Украинские курорты не теряют свою популярность, и это подтверждает количество запросов. В этом году пользователи Google Украина чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе. А полностью первая десятка популярных направлений для отдыха в Украине такова (вся десятка на Картах Google):



Затока

Бердянск

Одесса

Карпаты

Кирилловка

Крым

Геническ

Скадовск

Счастливцево

Железный Порт

Если вы уже решили, куда планируете поехать в отпуск, вы можете использовать Карты и другие сервисы Google, чтобы сделать процесс организации отдыха еще более простым и удобным:



● Ищите отели прямо на Картах Google, чтобы узнать все необходимое и решить, где остановиться. Вы увидите фотографии, описания, обзоры и многое другое - и вы даже можете забронировать номер прямо с Карт Google.



● Если вы отправились в поездку на своей машине, обязательно используйте Карты Google, чтобы составить удобный маршрут, найти ближайшее место для отдыха, еды и заправки или интересную достопримечательность по пути. Вы сможете лучше спланировать свое время, так как Карты вам покажут примерное время в дороге и расстояние.



● Для выбора оптимального перелета (и наиболее выгодной цены) используйте сервис Google Авиабилеты. Кроме того, вы сможете посмотреть самые популярные направления и цены на перелет на Картах Google.



● Общественный транспорт - это отличный способ мгновенно погрузиться в атмосферу города. Используйте Карты Google, чтобы узнать расписание, составить маршрут, лучше спланировать время и настроить уведомления, которые сообщат вам, когда нужно поменять вид транспорта или вовремя выйти из автобуса или поезда, чтобы вы не волновались, что пропустите свою остановку и могли наслаждаться достопримечательностями вокруг вас.



● Если вы отправляетесь в место, где может не быть Wi-Fi или мобильного интернета, не паникуйте. С помощью Карт Google вы можете загрузить нужный район города или локации на своем смартфоне, чтобы получить доступ к нему в автономном режиме. И вы сможете искать места, составлять маршруты и использовать навигацию даже без подключения к сети.