Аквасоки: для чего нужны

24 мая 2024, 19:45

Если вы едете на море или планируете отдых у бассейна, не забудьте купить акваобувь. В отличие от обычной обуви, она более устойчива на скользкой плитке и фишборде, хорошо защищает стопу от камней и ракушек на пляже. Кроме того, аквашузы — отлично подойдут для плавания: в них можно уверенно передвигаться как в бассейне, так и по дну водоема.

Какой формат обуви для плавания вы бы не выбрали, она в любом случае защитит ваши стопы и обеспечит большую устойчивость.

Главные преимущества акваобуви:

движения свободны, а обувь почти не ощущается на ноге;

фиксация стопы надежная, есть дополнительная амортизация;

подошва защищает стопы от острых предметов на дне водоема и горячего песка;

материалы обуви быстро высыхают и не натирают ногу.

Акваобувь удобна для занятий спортом на воде и плавания в водоемах разного типа: море, река, озеро.

Особенности обуви в том, что ее проще надевать в мокром состоянии. Во время носки она не скользит и не создает дискомфорт. А вот после использования ее обязательно нужно просушить.

Среди акваобуви выделяют аквасоки и аквашузы. У них одинаковая функция, но разная конструкция.

Аквашузы — это закрытая обувь с рифленой массивной подошвой. Она защищает ноги от острых предметов, ракушек и камней, а еще дает хорошую амортизацию при ходьбе. Подошва специально сделана с нескользящим покрытием. Материалы прочные и быстро сохнут. А это делает их особенно удобными при активном отдыхе на воде.

Аквасоки — это легкая обувь с открытой конструкцией. В ней ноги дышат и не перегреваются даже в разгар летней жары. Подошва мягкая и гибкая, благодаря чему удобно ходить по песку: лучше ощущается поверхность.

В целом отличается и дизайн обуви. Аквашузы визуально похожи на ботинки или сапоги. Они плотно облегают ногу и не дают попадать песку или камням внутрь. А аквасоки открытые, что облегчает ногу, но не защищает ее полноценно.

Обувь для плавания можно купить как в спортивных магазинах, так и среди товаров для плавания. Большой выбор аквашуз есть в интернет-магазинах и на OLX. Главное, перед покупкой, правильно определить свой размер и выбрать модель, которая полностью подходит под ваши цели.

Фактически аквасоки становятся хорошей альтернативой обычной пляжной обуви. Их можно выбирать:

• для пляжного отдыха — даже если вы просто планируете пройтись по песку или собираетесь играть в пляжный волейбол;

• для водного спорта — они защитят ногу от травм при серфинге, гребле, виндсерфинге;

• для активного отдыха на природе — если вы собираетесь идти в поход или на рыбалку.

Если вы предпочитаете ленивый отдых, то при выборе аквасок уделите внимание посадке на ноге: обувь не должна сдавливать ногу или быть слишком свободной. Если же вы планируете активный отдых, то можете выбрать модель с дополнительным усилением на пятке и носке. Это защитит стопу во время физических нагрузок.

И аквасоки, и аквашузы — это не модный аксессуар, а полезное дополнение для отдыха рядом с водой. Главное — определите свою основную цель, а после подберите обувь по конструкции и размеру.