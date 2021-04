Виниловая плитка Quick-step - почему это лучшее ?

20 апреля 2021, 9:35

Всемирно известный производитель напольных покрытий виниловая плитка Quick-Step в 2015 году представил LVT премиум класса. Как и стоило ожидать от этого производителя винил превосходного качества с использованием самых передовых технологий производства и разработок.

На рынок сразу вышло 3 замковых коллекции в разных вариациях:

1. Balance Click - 22 декора под древесину, представлен в 32 и 33 классах, длина 1251 мм ширина 187 мм, толщина 4,5 мм, упаковка 2,105 м2. Микро фаски.

2. Ambient Click - 10 декоров под камень, мрамор, бетон, сланец. 32 и 33 класс, длина 1300 мм, ширина 320 мм, толщина 4,5 мм, упаковка 2,080 м2. Микро фаски.

3. Pulse Click - 26 декоров под фактурную древесину, представлен в 32 и 33 классах, длина 1510 мм, ширина 210 мм, толщина 4,5 мм, упаковка 2,22 м2. Фаски.

Также каждая коллекция представлена в клеевом варианте:

1. Balance Glue Plus - длина 1256 мм, ширина 194 мм, толщина 2,5 мм, упаковка 3,655 м2. Класс 33. Микрофаска.

2. Ambient Glue Plus- длина 1305 мм, ширина 327 мм, толщина 2,5 мм, упаковка 3,841 м2. Класс 33. Микрофаска.

3. Pulse Glue Plus - длина 1515 мм, ширина 217 мм, толщина 2,5 мм, упаковка 3,616 м2. Класс 33. Микрофаска.

Особенности винила Quick Step.

замковое соединение Uniclic Multifit - возможность монтажа тремя способами, один из лучших замков на рынке по преднатяжению, что не дает планкам расходится под любым весом и нагрузками.

cratch Guard - легендарная технология, десятилетиями испытанная на ламинате. Защищает от мелких царапин и потертостей за счет добавления в защитный слой минерала -Корунд.

tain Guard - новая технология которой нет аналогов у конкурентов. Это защита от загрязнений и пятен. Секрет производства, понятное дело никто не раскрывает, но результат очевиден, черные следы от подошвы, маркер, вино, жир и все другое не впитывается в верхнюю поверхность. Таким образом убирается, так сказать легким движением руки.

громный выбор по рисункам, фактурам, классам использования и способом монтажа.

Не стоить забывать и про плюсы винилового покрытия :

1. Абсолютная защита от воды.2. Подходит под теплые полы3. Тихое и "мягкое" покрытие4. Простой монтаж без пыли5. Легкость ухода

До 2021 года производились еще коллекции в исполнении Rigid, но уже сняты с производства. Отличались они более жестким основанием и могли монтироваться на основу с перепадами до 5 мм . На замену Rigid в марте 2021 года было представленно 3 новые коллекции:

1. Alpha Vinyl Medium Planks2. Alpha Vinyl Small Planks3. Alpha Vinyl Tiles

Отличаются они размерами и рисунками но во всем остальном это абсолютно новый продукт на рынке LVT. И вот в чем он сделал революцию :

- Защита от воды в квадрате. Что это значит? Любой материал на основе ПВХ не имеет пор, соответственно не впитывает влагу(воду) и не разбухает. Так вот сам материал нет, но на стыках замков при долгом контакте с водой, сама вода просачивается через замковое соединение и попадает на основу. Это чревато гниением и грибком. О котором Вы долгое время не будете знать, но будете им дышать. Так вот в коллекциях Альфа, три технологии HydroSeal, Uniclic Multifit и запатентированая обработка , которые не позволяют проходить воде через замок.

- Плавающий замок с преднатяжением. Замковое соединение с высокими показателями преднатяжения имеют большой срок эксплуатации за счет цепкого и плотного соединения двух планок. Но имеет из-за этого, существенный минус, при нагреве более 50 градусов (а это прямые солнечные лучи летом) может ставать "домиком". Что уменьшает срок использования продукта. Так вот, Quick Step разработал плавающий замок с преднатяжением. В результате он соединяет две планки не хуже обычного замка, но не дает ему подниматься при нагреве.

- Первый и пока единственный в мире винил с прессованной фаской.

Ну и куда же без ложки дегтя. Единственный минус винила Quick Step, это относительно высокая цена, но так и качество соответствует ей же.