Україна однією з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell

Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.
Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.
Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.
