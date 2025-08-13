13 августа 2025, 8:45

Україна однією з перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell

Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS.



Завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання - достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.



Зараз технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

