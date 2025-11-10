Vodafone Україна тестуватиме перехід на 4G в Ковелі

10 ноября 2025, 12:45

Vodafone Україна розпочинає черговий етап переходу з технології 3G на 4G. Це частина національної стратегії поступового оновлення мобільної мережі до сучасніших стандартів зв’язку.

Перехід відбувається поетапно, з урахуванням потреб і готовності користувачів.

Перші повномасштабні тести з переходу на 4G розпочнуться 11 листопада у Ковелі. Мета тесту – оцінити роботу мережі, якість сервісу та досвід користувачів після вимкнення 3G. Абоненти й надалі зможуть користуватися мобільним зв’язком у 2G мережі, а послугами передачі даних завдяки – у 4G.

Vodafone поступово готує мережу до повного переходу на 4G протягом найближчих років. Нове покоління зв’язку забезпечує значно вищі швидкості мобільного інтернету, стабільніше покриття та кращу якість послуг. Крім того, зона 4G-покриття Vodafone сьогодні вже суттєво перевищує наявне 3G-покриття.

Основні переваги 4G:

• Швидший інтернет – сайти відкриваються миттєво, відео не зависає, а файли завантажуються значно швидше.

• Краща якість дзвінків – на пристроях із підтримкою VoLTE голос звучить чіткіше, швидше з’єднання, а інтернет працює без перерв під час розмови.

• Стабільний відеозв’язок – чітке зображення та плавний звук під час відеодзвінків, без зависань і розмиття.

• Економія заряду батареї – за стабільного сигналу 4G споживає менше енергії, ніж 3G, бо передача даних відбувається швидше.

Для того, щоб перехід був комфортним, абонентам варто пересвідчитись, що мережа 4G/LTE увімкнена у налаштуваннях смартфону. Перевірити, чи телефон і SIM готові до 4G просто, для цього потрібно набрати на телефоні *222# і виклик – результат прийде в SMS.



