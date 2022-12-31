Starwind представил новые модели электрических снегоуборщиков Starwind EST-1600

31 декабря 2022, 14:15

Ассортимент Starwind пополнился двумя электрическими снегоуборщиками Starwind EST-1600 и Starwind EST.



Мощный двигатель 1600/2000 Вт, скорость вращения шнека 2000 об/мин, низкий уровень шума, 2 года гарантии – снегоуборочные машины качественно справятся со своими задачами: уберут снег с придомовой территории, с дорожек, тротуаров и террас, почистят подъезды к гаражу и парковочную площадку.

Новые электрические снегоуборщики Starwind EST-1600 и Starwind EST-2000 станут незаменимыми помощниками для владельцев дачных участков и коттеджей. Модели продуманы для максимального удобства использования: эргономичная прорезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает высокий комфорт работы, а уровень шума не превышает 95 дБ, что можно сравнить с работой газонокосилки. Таким образом очистка снега превращается в медитативное занятие. А в отличие от уборки снега лопатой, на процесс тратится ощутимо меньше времени и сил.Старт двигателя упрощается благодаря электрозапуску, что особенно актуально в период низких температур. Можно не волноваться, что снегоуборщик не запустится или внезапно прекратит работу. А для безопасной эксплуатации на обеих моделях предусмотрена защита от случайного пуска. Оба снегоуборщика также оснащены скобой для безопасного и удобного крепления кабеля.Для передвижения по территории участка предусмотрены эргономичные колеса, легко проходящие по снегу. Благодаря облегченному весу: Starwind EST-1600 – 11,5 кг; Starwind EST-2000 - 12,6 кг – работать со снегоуборщиками могут люди разных возрастов, эксплуатация машин не требует специальной подготовки.Модель Starwind EST-1600 оснащена электродвигателем в 1600 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин. Мощности электродвигателя хватает, чтобы обеспечить выброс снега на расстояние до 4 метров, направление выброса снега регулируется до 180°. Снегоуборщик захватывает полосу снега шириной в 40 см, поэтому его удобно использовать для очистки дорожек и узких мест. При этом Starwind EST-1600 легко справляется со снежным покровом до 18 см в высоту. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из армированной резины, устойчивой к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии.Модель Starwind EST-2000 оснащена электродвигателем в 2000 Вт с числом оборотов до 2000 об/мин. Такая комплектация обеспечивает выброс снега на расстояние до 9 метров, направление выброса снега регулируется до 180°. Благодаря ширине захвата снега в 46 см снегоуборщик быстро справляется с очисткой больших площадей. При этом модель с легкостью счищает снежный покров толщиной до 30,5 см. Шнек снегоуборочной машины изготовлен из усиленного пластика, устойчивого к механическим повреждениям, перепадам температуры и коррозии.