Новый планетарный миксер Starwind SPM7166 1600Вт

7 февраля 2022, 9:15

Миксер Starwind SPM7166 1600Вт вдохновит на приготовление любых блюд благодаря легкости использования этой модели и огромному разнообразию функций.



Миксер оснащен вместительной чашей в 5,5 литров, в которой можно замешивать одновременно большое количество ингредиентов. При этом мощность 1600 Вт Starwind SPM7166 позволяет замешивать фарш или взбивать белки до острых пиков для безе. Ускорьте приготовление самых изысканных блюд.

В комплектацию миксера входят чаша, крышка для чаши, которая не дает разбрызгиваться ингредиентам, крюки для замеса теста, сделанные из нержавеющей стали, венчик для взбивания и силиконовая лопатка. Шесть прорезиненных ножек плотно фиксируют модель на кухонной поверхности.Starwind SPM7166 обладает шестью скоростями, а также импульсным режимом. Для густых, вязких смесей, замешивания теста для пирогов идеально подойдут скорости 1-3, пюре или тесто для тортов рекомендуется вымешивать на скорости 2-4, взбивать крем – на 5-6. Первые три режима работы почти бесшумные, что позволяет использовать его в любое время суток.За счет насыщенного изумрудного цвета и декоративной подсветки миксер дополнит интерьер любой кухни.