Автохолодильник Starwind Mainfrost M8 сохранит свежесть продуктов

28 июня 2022, 12:45

Автомобильный холодильник Starwind Mainfrost M8 мощностью 60Вт сохранит продукты свежими и охладит напитки во время долгой поездки, путешествия или пикника.

Во вместительную холодильную камеру объемом 45 л поместится несколько бутылок с напитками и контейнеры с едой на всех попутчиков.

Благодаря встроенному терморегулятору автохолодильник имеет функцию охлаждения продуктов до -20 °С, а освещение корзины обеспечивает удобное использование в темное время суток. В холодильнике предусмотрены: режим быстрого охлаждения (Max) и экономичный режим поддержания температуры (Eco).Управляйте автомобильным холодильником Starwind Mainfrost M8 как с панели управления с LED-дисплеем, так и через беспроводное подключение по Bluetooth со смартфона или планшета.Устройство предусматривает 2 варианта источника питания: от бортовой сети транспорта (от 12 до 24Вт) и от общей сети (от 220 до 240Вт).У холодильника противоударный корпус из прочного пластика и ровная поверхность крышки, которую можно использовать в качестве походного столика. Для этой же цели предусмотрены четыре подстаканника, расположенные непосредственно на крышке.Габариты прибора 345x482x640 мм и вес 12,7 кг позволяют разместить автохолодильник как в салоне автомобиля, так и в багажнике, а прочные эргономичные ручки обеспечивают удобство при переноске.Автомобильный холодильник Starwind Mainfrost M8 - незаменимый девайс для тех, кто проводит много времени в пути, собирается в автопутешествие или на пикник.