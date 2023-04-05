Кулеры Starwind: функциональны и удобны в использовании

5 апреля 2023, 11:45

Среди моделей, представленных на сайте, есть настольные и полноразмерные. Все они оснащены удобными и эргономичными пуш-кранами для подачи воды разной температуры.

Детали легко нажимаются, причём не только пальцами, но и посудой. Эта удобная особенность позволяет освободить руки при заполнении любой тары.Также все кулеры бренда Starwind оснащены информативной базовой световой индикацией, показывающей, нагрета ли вода, готово ли устройство к работе и так далее. Приборы для подачи воды Starwind выполнены с учётом того, чтобы занимать минимум места внутри помещения. Даже для самого компактного офиса или квартиры в ассортименте кулеров Starwind найдётся подходящая модель.Минималистичный и функциональный дизайн кулеров Starwind позволит вписаться в любой интерьер. В их основе лежит пищевой пластик, который никак не влияет на состав жидкости и её вкус даже при нагревании.