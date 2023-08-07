Компактная посудомоечная машина STDT401 от STARWIND

7 августа 2023, 14:45

Качественное очищение посуды от любой степени загрязнений, совмещенное с оптимальным расходом воды и электроэнергии.



Бренд бытовой техники STARWIND представляет новинку – компактную посудомоечную машину STDT401, шириной 56 см и высотой 67 см. Благодаря своим габаритам она впишется даже в маленькую кухню.

Модель оснащена двумя загрузочными корзинами, способными вместить до 8 комплектов посуды, этого хватит на семью из 3-4 человек. Высокий показатель энергоэффективности класса А+ и показатель расхода воды в 6 л за цикл гарантирует более экономичное использование ресурсов.7 режимов работы помогут подобрать наиболее подходящий вариант под степень загрязнения и материал посуды, включая режим «эко», расходующий минимум воды, а также короткую программу «90 минут». Звуковой сигнал вовремя оповестит об окончании полного цикла мойки.Для более безопасного использования модель оснащена функцией «Аквастоп», она обеспечивает блокировку подачи воды при возникновении протечки. Дополнительная функция защиты от детей заблокирует панель управления во время уже запущенного цикла. Устройство поддерживает добавление тарелок, столовых приборов, кастрюль на любом этапе до момента открывания диспенсера со средством.Яркий дисплей отображает выбранную программу мойки и время отложенного запуска, а специальные индикаторы наличия соли и ополаскивателя напоминают вовремя пополнить отсек. Таймер отсрочки на 2,4 и 8 часов позволит выбрать наиболее удобное время для запуска посудомоечной машины.Модель STDT401 можно включать даже ночью, так как ее уровень шума составляет 49 дБ, что соответствует уровню негромкой речи.