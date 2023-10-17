Новая кофеварка SC-CM33011 от Scarlett

17 октября 2023, 11:45

Scarlett представляет новую капельную кофеварку с увеличенным объемом кофейника 1.25 л., который рассчитан на приготовление 4-6 чашек кофе.

Важная особенность прибора – простота управления, заключающаяся в всего одной кнопке, а противокапельная система, установленная в отверстии для подачи кофе, сохранит рабочее пространство в чистоте.Также дополнительным удобством является съемный многоразовый фильтр, который легко моется под струей воды, качественно фильтрует напиток и имеет длительный срок службы. Для контроля уровня оставшейся воды предусмотрена специальная мерная шкала, расположенная на резервуаре для воды.Полная комплектация для приготовления самых любимых кофейных напитков и стильный дизайн делают кофеварку Scarlett SC-CM33011 необходимым атрибутом на любой кухне.