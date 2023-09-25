Новая кофеварка Scarlett SC-CM33022

25 сентября 2023, 15:45

Одновременное приготовление двух чашек кофе, увеличенный объем резервуара для воды и встроенный копучинатор.



Лучше всего начать свое утро со свежесваренного и бодрящего кофе, сделанного в удобной и простой рожковой кофеварке SC-CM33022 от Scarlett.

Ключевыми особенностями модели являются мощная помпа давлением 15 бар, которая обеспечивает насыщенный вкус и аромат кофейного напитка, а также съемный резервуар с прозрачным корпусом для объема контроля уровня воды и объемом 1.5 литра. Более того, прибор оснащен функцией работы в режиме ожидания, отвечающей за энергосбережение и безопасность использования, благодаря чему кофеварка автоматически отключится через 25 минут.На рожке кофеварки расположены два сопла, которые помогут приготовить две чашки кофейного напитка одновременно, а встроенный капучинатор позволит получить воздушную молочную пену за считанные секунды. Дополнительным удобством является платформа для подогрева чашек, которая сохранит тепло емкости с напитком.Кроме того, кофеварка имеет защиту от перегрева и перегрузки, что делает процесс использования еще более безопасным, а стильный и лаконичный дизайн не создадут визуального шума на любой кухне.