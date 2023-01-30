Новый тостер Scarlett HomeChef SC-TM11039

30 января 2023, 14:15

Scarlett представил новый тостер для бутербродов HomeChef SC-TM11039 мощностью 750 Вт.

С его помощью можно не только легко приготовить румяные тосты с разнообразными начинками, но и другие блюда: овощи-гриль, кесадильи, куриные грудки и многое другое.Все это возможно благодаря универсальной гриль-панели, которая вмещает большее количество продуктов, чем обычная, а антипригарное покрытие сделает еду полезной из-за ненадобности добавления масла.Также прибор очень безопасен в использовании, так как имеет термоизолированную не нагревающуюся ручку и не нагревающийся корпус Cool-touch. Дополнительными удобствами являются прорезиненные ножки, которые обеспечат устойчивость на кухонном столе, и отдел для смотки шнура для компактного хранения.