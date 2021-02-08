Новый электрический чайник SVEN KT-S1733W

8 февраля 2021, 11:15

В линейке электрических чайников от SVEN пополнение — встречаем новый KT-S1733W, получивший привлекательный дизайн и полный список самых важных для пользователей опций.

Корпус устройства выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей не только замечательный внешний вид, но и высочайшую прочность. Специальная шкала контроля уровня воды позволит легко контролировать этот параметр. А возможность вращения на 360° при установке на базу вместе с функцией открытия крышки нажатием кнопки сделают использование чайника максимально легким и комфортным.



За выключение электрического чайника в нужный момент отвечает сдвоенный автоматический и ручной выключатель — воду можно нагреть до кипения или прервать процесс раньше. О том, включен ли прибор, легко можно судить по хорошо заметному индикатору, ошибки тут исключены. Безопасности в целом уделено максимум возможного внимания — в частности, реализована высокоэффективная защита от перегрева. Подумали разработчики и об удобстве установки, предусмотрев специальный отсек для излишней длины кабеля питания. В итоге получился надежный и приятный в использовании прибор, который порадует не только своим качеством, но и доступной ценой — убедиться в этом можно прямо сейчас, найдя SVEN KT-S1733W в каталоге своего любимого магазина электроники.