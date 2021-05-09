Скидки евро-масштаба на технику европейских брендов

9 мая 2021, 9:20

Фокстрот совместно с ведущими европейскими производителями бытовой и электронной техники объявила о масштабной акции ко Дню Европы, который мы привыкли отмечать в мае.

С 6 по 19 мая продавец обещает скидки до минус 50% на популярные позиции, а также – грандиозный розыгрыш подарков. Смотрим, что предлагает рынок, и выбираем проверенные временем и опытом бренды, продукцию которых можно купить со значительным дисконтом в Фокстрот.

Холодильник GORENJE

На сегодняшний день Gorenje входит в число лидеров по производству бытовой техники, предлагая потребителям качественное и привлекательное решение во всех ценовых диапазонах.

Убедиться в этом можно на примере холодильника GORENJE NRK 6201 ES4. Его главные преимущества: умная система с поддержкой постоянной температуры (независимо от частоты открываний дверцы) и энергосберегающими технологиями, принцип размораживания No Frost, вместительность, ионизация и бесшумная работа. Не оставит равнодушным его стильный и изысканный вид со встроенными ручками, поэтому подойдёт к любому интерьеру.

Цена – 11 999 грн (обычная – 15 099 грн).

Телевизор GAZER

Достаточно молодой, но уже состоявшийся британский бренд в отрасли разработки автоэлектроники и бытовой техники. Из последних разработок – премиальный телевизор с интернетом GAZER TV43-US2G с IPS True RGB Ultra HD 4K экраном с технологией HDR и диагональю 43 дюйма.

Удобная навигация, оптимальный smart функционал на Android 9 и с возможностью голосового управления через смартфон. Есть Wi-Fi модуль, Bluetooth 4.0, цифровой эфирный тюнер DVB-T2 и спутниковый тюнер DVB-S2. Оперативной памяти 2 ГБ и внутренней 16 ГБ хватит для качественной трансляции контента, а также для установки игр с кэш-файлами.

Цена со скидкой – 12 899 грн (обычная – 14 999).

Пылесос ROWENTA

Торговая марка является частью французского холдинга GROUPE SEB – международного лидера на рынке малой бытовой техники и посуды. Чем удивила не так давно, так это пылесосом ROWENTA X-FORCE 11.60 AQUA. Такой девайс обеспечит комфортный процесс уборки и безупречную чистоту в результате. Для этого разработана уникальная технология Flex, которая позволит легко добраться даже в самые труднодоступные места. Легкий и удивительно мощный ручной пылесос создан для чистоты на 360°.

Цена в Фокстрот – 12 999 грн (обычная – 17 999)

Больше позиций со скидками от упомянутых и других евробрендов доступно на foxtrot.ua и сети магазинов Фокстрот.

Кроме того, все покупатели с чеком на сумму от 3500 грн. в период действия акции, автоматически становятся участниками розыгрыша 144 подарков из категории мелкой и крупной бытовой техники от KRUPS, ROWENTA, GORENJE и GAZER.