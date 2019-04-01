Gоrenje увеличивает гарантийные сроки на крупную бытовую технику

1 апреля 2019, 13:15

Европейский бренд Gоrenje запускает всеукраинскую промо-акцию, в рамках которой срок гарантийного обслуживания крупой бытовой техники продлевается на период от 5 до 10 лет.

Акция стартует с 1 апреля и охватит всю Украину. Согласно условиям промо-акции, компания Gorenje дарит 5 лет гарантии на все плиты этого бренда, а также продлевает гарантийный срок до 10 лет на компрессоры холодильников и морозильных камер, а также на двигатели стиральных машин.По условиям акции, для продления гарантии на максимально возможный срок необходимо сохранить товарный чек и зарегистрировать продукцию:5 лет для плит, приобретенных в период с 01.04.2019 до 31.08.2019 (ссылка для регистрации будет доступна на сайте www.gorenje.ua с 01.04.219);10 лет на компрессор холодильного оборудования, приобретенного в период с 01.05.2018 до 30.06.2019 (ссылка для регистрации https://www.gorenje.ua/uk/products/household-appliances/cooling/registration-10-years-kompresor);10 лет на мотор Inverter PowerDrive стиральных машин, приобретенных в период с 01.05.2018 до 31.12.2019 (ссылка для регистрации https://www.gorenje.ua/uk/warrantt-registration-washers).