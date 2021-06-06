На украинский рынок вышел бренд бытовой техники ALTUS

6 июня 2021, 7:46

Продукция популярного в Европе бренда уже продаётся в сети магазинов Фокстрот и на foxtrot.ua.

ТМ ALTUS – один из ведущих производителей, представленный на европейском рынке уже более 20 лет. Этого удалось добиться за счёт сочетания современных технологий, гарантированного качества и умеренной цены. Основная продукция: холодильники Altus, морозильные камеры, плиты, стиральные и посудомоечные машины, мелкие кухонные приборы.

В Фокстрот можно приобрести позиции из ассортимента крупной бытовой техники. Впрочем, представленность товаров этого бренда в сети электроники будет расширяться.

Европейская сборка и другие преимущества техники ALTUS в Фокстрот

Техника Altus завоевала популярность потребителей по всей Европе и имеет аналогичные перспективы среди украинских. Полный цикл производства – от проектирования до финальной сборки – осуществляется на производственных мощностях, которые сосредоточены в Евросоюзе, а также в Турции.

Более того:

• техника Altus сочетает в себе прочность, функциональность и простоту в использовании;

• при гарантированно высоком качестве имеет демократичную стоимость;

• современный эргономичный дизайн, широкий выбор цветов;

• в моделях холодильников и морозильных камер ALTUS есть множество улучшенных характеристик по сравнению с моделями конкурирующих брендов.

У украинских покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую технику ALTUS по доступным ценам, тем самым повысив свой комфорт без переплат. Подробнее об ассортименте – в сети магазинов Foxtrot и на сайте ритейлера.