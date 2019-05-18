Фокстрот и HONOR начинают совместные продажи смартфонов

18 мая 2019, 14:03

Сеть магазинов электроники и бытовой техники Фокстрот расширяет портфолио линейки смартфонов и представляет самые популярные модели молодёжного бренда HONOR (Huawei Group).

Смещение акцентов на категорию смартфонов, омоложение аудитории, усовершенствование уровня клиентского сервиса и презентация новых продуктов будут реализованы в ряде обновлённых магазинов уже в нынешнем году. Об этом рассказал Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети Фокстрот.

– HONOR смело принимает вызовы и запросы цифрового поколения в производстве своего продукта, и для бренда Фокстрот такое сотрудничество является одним из ключевых в рамках репозиционирования и обновления всей сети. Партнерство существенно усиливает позиции наших брендов в построении коммуникации с молодёжной аудиторией. Ведь именно молодежь диктует сегодня формат рынка гаджетов, определяет функциональность смартфонов, их соответствие динамичному образу жизни и новым трендам в коммуникации, – добавил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети Фокстрот.

В представительстве бренда HONOR отметили перспективность нового партнёрства как важной составляющей в укреплении позиций на украинском рынке.

– Мы очень рады расширению сотрудничества с сетью Фокстрот. HONOR – молодой бренд смартфонов, созданный специально для молодого поколения. Современный мир находится в процессе постоянных изменений под влиянием интернета и технологий. Мы рады быть проводником и частью этих изменений вместе с нашим новым партнером, – прокомментировал Джеки Тан, руководитель подразделения Honor Ukraine.

Линейка смартфонов HONOR доступна на полках ритейлера и в интернет-магазине Фокстрот уже с середины мая. В продаже есть как бюджетные, так и более технологичные модели: HONOR 7A (от 2799 грн), HONOR 8А (от 3999 грн), HONOR 8X (от 6499 грн), а также HONOR 10 Lite (от 5 555 грн), HONOR Play (от 6 999 грн), HONOR 10 (от 8 999 грн).