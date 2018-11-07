"Фокстрот" и Приват24 начали продажу подарочных карт

7 ноября 2018, 10:15

С 30 октября оформить электронную подарочную карту номиналом от 100 до 1 000 грн можно в мобильной и веб-версии Приват24 в разделе «Все услуги» –> «Торговый центр» –> «Подарочные карты».

После покупки сертификат можно прислать непосредственно на электронную почту получателя, распечатать или подарить в электронном виде. Такой полезный подарок действует на онлайн- и офлайн-покупки по всей сети «Фокстрот».«Наша задача – сделать покупки в «Фокстрот» комфортными и увеличить количество лояльных к бренду покупателей, а партнерство с Приват24 способствует ее решению, – комментирует исполнительный директор «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. – Сервисные продукты, разработанные совместно с Приват24, повышают эффективность коммуникации с клиентами, укрепляют их расположение. В будущем это позволит миллионам клиентов банка получать привилегии от «Фокстрот», не выходя из онлайн-банка».Подарочная карта «Фокстрот» действует без ограничений в более чем 160 розничных магазинах «Фокстрот. Техника для дома» по всей территории Украины.