Приват24 начал продажу подарочных карт MAKEUP

15 ноября 2018, 10:45

Дарить красоту становится легче и комфортнее: с 5 ноября клиенты Приват24 могут приобрести цифровые подарочные карты MAKEUP номиналом 500 или 1 000 грн.

Карту можно оформить в мобильной и в веб-версии Приват24 в разделе «Все услуги» –> «Торговый центр» –> «Подарочные карты». Сертификат можно прислать на электронную почту получателя или распечатать и подарить лично.



Карта действует на более чем 121 000 товаров, которые представлены на сайте makeup.ua и доставляются со склада MAKEUP в Украине бесплатно по всей территории нашей страны. Использовать сертификат очень просто – при оформлении заказа на сайте только нужно указать номер сертификата в соответствующем поле. Действие сертификата не распространяется только на товары, которые отмечены синим флажком и отправляются по услуге «Доставка из ЕС».







