Приват24 и "Сушия" начали продажу "съедобных" карт

26 октября 2018, 9:45

Приват24 открыл продажу подарочных карт на онлайн-заказы или посещение ресторанов сети «Сушия».

Теперь сделать вкусный подарок можно за несколько кликов: выбрать номинал подарочной карты, подтвердить оплату банковской картой и отправить на почту.



«Это особая магия – выбрать и сделать неожиданный и приятный сюрприз своим близким, – отмечает руководитель направления е-commerce ПриватБанка Кристина Кармазина. – Теперь для этого не обязательно заходить в «Сушия», купить подарочные карты можно прямо в Приват24».



Оформить электронную подарочную карту номиналом от 100 до 500 грн можно в мобильной и веб-версии Приват24 в разделе «Все услуги» –> «Торговый центр» –> «Подарочные карты». После осуществления покупки сертификат можно отправить напрямую на электронную почту получателя, распечатать или подарить в электронном виде. Такой «вкусный» подарок действует как на онлайн-заказы, так и на заказы во всей сети ресторанов японской кухни.













