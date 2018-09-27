Приват24 запустил продажу аллосертификатов

27 сентября 2018, 10:15

Приват24 открыл продажу цифровых подарочных карт на гаджеты и электронику, которые заменят клиентам традиционные конверты с деньгами.

Для покупки сертификатов «Алло» достаточно трех кликов в мобильном или веб Приват24, а отоварить цифровые сертификаты можно в интернет-магазине Allo.ua и всех розничных магазинах сети «АЛЛО».

"Если скоро день рождение и хочется новый телефон или крутой гаджет, попроси друзей и родственников подарить тебе подарочные сертификаты от «Алло» – и желаемый гаджет твой, – советует руководитель направления e-commerce ПриватБанка Кристина Кармазина. – Если ваш ребенок собирает на новый планшет, предложите бабушкам, тетям и друзьям зайти за подарочными картами в Приват24".



Подарочные сертификаты номиналом от 250 до 1 000 грн есть в наличии в мобильном приложении Privat24 для Android и iPhone, а также в веб-версии Интернет-банка. После покупки сертификата «Алло» его можно отправить напрямую на электронную почту получателя, распечатать или подарить в электронном виде. Подарочные сертификаты действительны на покупку любого товара в сети магазинов «АЛЛО».





