23 мая 2018, 12:45

Подарочные сертификаты интернет-магазина Pampik теперь в Privat24

Книги, одежда, аксессуары или продукты уже можно приобрести благодаря сертификатам в Интернет-банке Privat24. Теперь среди партнеров и интернет-магазин детских товаров Pampik.



Сертификат от Pampik станет прекрасным подарком. Ведь ассортимент интернет-магазина pampik.com позволяет выбрать самый нужный, незаменимый и приятный подарок для каждого малыша.



«Когда в бухгалтерии есть «волшебный» стул и каждый месяц кто-то идет в декрет, становится всё сложнее выбрать подарок, – комментирует руководитель направления e-commerсe ПриватБанка Кристина Кармазина. – Оптимальный вариант – подарочный сертификат. И уже сама мама выберет наиболее нужную вещь. Этот современный подход к подаркам поможет избежать различных казусов: такой столик или костюмчик уже есть, или мама принципиально выбирает только одну марку товаров».



Pampik позаботится о маме и малыше. А владельцу сертификата нужно только выбрать товар на указанную сумму, ввести в заказе код сертификата и ждать доставку.



Найти сертификаты просто: раздел «Подарочные карты» в Privat24. Причем, воспользоваться можно как web-версией, так и мобильным приложением. Выбираете номинал, отправляете в корзину и оплачиваете непосредственно в своем Privat24 .

