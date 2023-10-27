Что предлагает интернет магазин одежды Garne?

27 октября 2023, 10:55

Интернет-магазин одежды Garne предлагает широкий ассортимент одежды и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Магазин имеет широкий выбор стилей и размеров, чтобы каждый мог найти что-то для себя.

Вот некоторые из вещей, которые предлагает интернет-магазин одежды Garne:

Одежда для женщин . Garne предлагает широкий выбор одежды для женщин, включая платья, юбки, брюки, блузки, свитера и многое другое. Магазин предлагает одежду в различных стилях, от повседневного до делового.

Одежда для мужчин. Интернет-магазин предлагает широкий выбор одежды для мужчин, включая рубашки, брюки, свитера, костюмы и многое другое. Магазин предлагает одежду в различных стилях, от повседневного до делового.

Детская одежда . Garne имеет широкий выбор детской одежды, включая платья, юбки, брюки, футболки, свитера и многое другое. Магазин предлагает одежду в различных стилях, от повседневного до праздничного.

Аксессуары. Магазин также предлагает широкий выбор аксессуаров, включая сумки, ремни, обувь, украшения и многое другое. Имеются аксессуары в различных стилях, чтобы соответствовать любой одежде.

Сайт магазина одежды Garne https://garne.com.ua/ru удобно структурирован. В верхнем меню можно выбрать раздел “Женщинам”, “Мужчинам” или “Детям”.

В левом меню видим сверху основные разделы “НОВИНКИ”, “БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ” и “СКИДКИ”. А под ними - два спадающих пункта “Одежда” и “Большие размеры”, которые имеют в свою очередь множество подпунктов меню. Под ними же идут разделы “Верхняя одежда”, “Вещи на флисе”, “Обувь”, “Аксессуары”, “Сумки, кошельки”, “Total look”, “Нижнее белье”, и “Подарочные сертификаты”.

В верхней части главной страницы предлагается перейти на главную действующую акцию. Сегодня это Halloween Sale - скидка 10% на коллекцию Garne с 27 до 31 октября 2023 года. Ниже имеются картинки других действующих акций “Затишна осінь”, новинки коллекции и женская спортивная одежда.

Далее предлагаются популярные и рекомендованные модели, а также бестселлеры на сайте. Garne магазин одежды предлагает и подарочные сертификаты.

Доставка товара осуществляется во все работающие отделения Украины. По “Новой почте” и в отделения Укрпочты - от 79 грн. Международная отправка осуществляется Укрпочтой по индивидуально просчитанному тарифу. Срок доставки от 2 до 4-х недель.

Осуществляется онлайн оплата картой Visa или MasterCard (без комиссии), Apple Pay и Google Pay. Также заплатить за товар можно при получении в отделение почтовой службы или курьеру. Возврат товара - 14 дней.

Обратите внимание, что по первому заказу от 1000 грн. интернет магазин одежды Garne предлагает скидку 100 грн. при условии подписки на e-mail рассылку.