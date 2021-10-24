Как купить технику в Фокстрот в условиях карантина

24 октября 2021, 15:03

Магазины омниканальной сети электронной и бытовой техники работают во всех городах присутствия бренда с соблюдением требований для безопасного посещения и покупок.



Для тех же, кто планирует остаться дома, заказ можно сделать онлайн на FOXTROT.UA с быстрой доставкой.

Сеть Фокстрот заранее подготовилась к нововведениям по усилению карантинных требований в октябре 2021 года. Компания продолжает работу в соответствии с Постановлением КМУ №1236 от 09.12.2020 г., чтобы предоставлять качественный и безопасный сервис в максимально удобный покупателям способ и привычными каналами взаимодействия.Почему стоит выбирать Фокстрот:- широкое территориальное покрытие – 165 магазинов в 90 городах страны;- вакцинированный персонал;- мощный интернет-магазин foxtrot.ua, работающий в режиме 24/7;- доступны бесконтактные виды оплаты и покупки техники в кредит;- безопасная доставка интернет-заказов в более 28 тыс. населенных пунктов страны;- возможность самовывоза товара из магазина за 3 минуты или получения в один клик в одном из 7000 почтоматов Новой почты.– Мы делаем все возможное для того, чтобы во время новой волны заболевания на Covid-19, обеспечить нашим посетителям быстрый и комфортный шопинг как оффлайн, так и онлайн. Просим всех с пониманием отнестись к требованиям МОЗ, в общественных местах пользоваться масками и прислушиваться к советам врачей. Ведь таким образом мы заботимся о здоровье друг друга и, собственно, предотвращаем распространение вируса, – отметили в пресс-службе компании