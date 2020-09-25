В Фокстрот скидки ко Дню рождения до 75%!

25 сентября 2020, 12:34

Этого праздника ждали все покупатели Фокстрот, ведь им известно – в свой день рождения одна из самых популярных сетей по продаже бытовой и электронной техники всегда чем-то приятно удивляет.

Так будет и в этом году: в честь своего 26-летия компания устроила праздничную «вечеринку» со скидками.

Чем же знаменателен этот год для Фокстрот?

В 2019 году Фокстрот начал полный апгрейд: провёл ребрендинг, стартовал с обновлением магазинов, перезапустил «прокачанный» онлайн-канал foxtrot.ua. Также работали над улучшением сервисного обслуживания и скорости доставки.

И даже несмотря на то, что в самый пик ребрендинга в стране начался карантин и значительная часть стационарных магазинов (из существующих 162) на протяжении 2,5 месяцев работала в очень ограниченном режиме, Фокстрот как омниканальный ритейлер (оффлайн и онлайн-торговля) перевёл многих покупателей из розницы в интернет-магазин. Благодаря этому компании удалось сохранить свои позиции на рынке, да ещё и увеличить долю онлайн-продаж. Поэтому сегодня смело можно сказать: бренд значительно вырос за свой 26-й год.

В честь своего дня рождения Фокстрот проводит акцию «Ничего себе – всё вам!», предоставляя скидки до 75% на топовые модели гаджетов, крупной и мелкой бытовой техники, девайсов для дома и кухни. Например,

• ноутбук LENOVO L340-15IRH: 17 777 грн (обычная – 20 999 грн);

• телевизор SAMSUNG UE50TU7002UXUA: 11 499 грн (vs.14 999);

• холодильник LG GA-B509SEKM: цене 15 799 грн (vs. 17 499);

• кофемашина PHILIPS Series 2200 EP2235/40: 11 999 грн (vs. 15 999);

• фитнес-браслет XIAOMI Mi Smart Band 4 Black: 659 грн (vs.1299) и многое другое.

Праздничная распродажа в магазинах Фокстрот и на сайте foxtrot.ua стартовала с 24 сентября и продлится до 7 октября.

Празднуйте и обновляйтесь вместе с Фокстрот!