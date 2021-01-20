Улётная распродажа техники 2020 года в Фокстрот

20 января 2021, 14:45

Казалось бы, праздники закончились, а вместе с ними иссякли и праздничные скидки в магазинах. Но не тут-то было: ведь сейчас самое время для старта распродажи моделей прошлого года.

Омниканальный бренд Фокстрот, представленный в онлайне и 162 розничными магазинами, объявил мега-сейл, который продлится с 19 января по 3 февраля. В ассортименте – смартфоны и аксессуары к ним, компьютерная и видеотехника, товары для дома и комфортного быта со скидками до 50%. При чём технику можно приобрести в кредит, «разбив» сумму до 25 платежей.

К чему же стоит пристальнее присмотреться?

Конечно же, к телевизорам. Понятное дело, что не для просмотра новостей, а для приятного времяпровождения дома за новым сериальчиком в онлайн-кинотеатре. С этим заданием прекрасно справится телевизор HISENSE 58A7100F, который откроет широкие возможности для просмотра любимого контента и подарит настоящее визуальное наслаждение. Воспроизведение изображения в 4K-формате, насыщенные цвета, технология HDR10+, комплексная система пространственного звука DTS Studio Sound, что даёт возможность полностью погрузится в атмосферу транслируемого видео.

Финальная цена со скидкой в 3000 грн – 11 999 грн.

Если же ищете для себя или близких производительный смартфон, да так, чтобы в среднем ценовом сегменте, обратите внимание на один из самых сбалансированных в линейке бренда Samsung – Galaxy A51. Этот «малыш» с дисплеем Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма может распознавать своего владельца с помощью функции сканирования лица и отпечатков пальцев. Встроенная память, 128 Гб, разрешение основного модуля камеры 48 МП, фронтальной – 32 МП, несъемный аккумулятор емкостью 4000 мА*ч с функцией быстрой зарядки.

Финальная цена – 8 199 грн.

Стоит позаботиться и о комфорте дома, обратив внимание на бытовую технику, на которую так же действуют приличные скидки. Например, вертикальный пылесос ROWENTA RH9638WO. Изготовлен в стильном современном дизайне фиолетового цвета он не оставит равнодушным любителей чистоты и порядка. Работает в автономном режиме, обеспечивая на полном заряде 35 минут беспрерывной работы. В комплект входят такие щётки и насадки: для полок и плинтуса, для мягкой мебели (сухая), щелевая, турбо.

Финальная цена со скидкой в 5000 грн – 6 999 грн.

Ещё одна незаменимая вещь в быту – стирально-сушильная машина. Отличный вариант LG F1296CDS3 с функцией пара Steam и системой смарт-диагностики, цена на которую снижена на 3 тыс.грн. Её существенное преимущество – габаритные размеры с глубиной 44 см при максимальной загрузке при стирке 6 кг, при сушке – 3 кг. Технология Steam специально разработана для трех циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный», «Хлопок + Пар» с заботой о нежной и чувствительной коже не только детей, но и взрослых.

Финальная цена – 14 999 грн.

А чтобы перестать высчитывать дни до «маёвки» и летнего барбекю, успейте купить со скидкой электрогриль TEFAL GC712834. С лёгкостью готовьте бургеры, стейки и рыбу, панини и сендвичи, жарьте овощи и сосиски. Важно: быстро и без масла. Съемные панели и лоток для стекания жира можно мыть в посудомоечной машине.

Финальная цена – 5 499 грн.

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