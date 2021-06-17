17 июня 2021, 11:15

Распродажа полугодия от Xiaomi в Украине: "сМіливі знижки" к 18 июня

Компания Xiaomi объявляет в Украине о начале акции «сМіливі знижки» специально к популярной распродаже 618, которая проходит в Китае 18 июня и считается второй Черной пятницей.

Традицию праздничной распродажи в этот день под названием 618 начала онлайн-платформа JD.com в ответ на День холостяков компании Alibaba.

В Украине распродажа продуктов Xiaomi начнется скидками до 57% в 16:00 18 июня 2021 в обновленном магазине Mi Store, который находится в ТРК «Проспект» по адресу: г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 1В. Скидки 18 июня будут действовать только в одном магазине Mi Store по указанному выше адресу. До конца июня Мі-фанов ждет еще одна волна скидок в рамках акции «сМіливі знижки», которая будет проходить во всех магазинах официальных партнеров Xiaomi в Украине.

Специальные цены на отдельные товары 18 июня. Количество акционного товара ограничено.
Название продукта    Обычная цена    Акционная цена
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 (NFC)    699 грн    299 грн
Фитнес-браслет Mi Smart Band 6    1499 грн    699 грн
Смарт-часы Mi Watch Black    3999 грн    2499 грн
Портативная акустика Mi Portable Bluetooth Speaker 16W    1499 грн    999 грн
Портативная акустика Mi Portable Bluetooth Speaker 16W    1499 грн    999 грн
Смартфон Mi 11i  (8+256 ГБ)    20999 грн    14499 грн
Смартфон Redmi Note 10S (6+128 ГБ)    7999 грн    5999 грн
Смартфон Redmi Note 10 5G (6+128 ГБ)    7499 грн    5499 грн
Смартфон Redmi 9T (4+64 ГБ)    5399 грн    3999 грн

Мі-фанам также будут доступны дополнительные скидки от официального партнера Xiaomi в Украине компании Алло. Список скидок на отдельные товары приведены ниже.
Название продукта    Обычная цена    Акционная цена
Телевизор Mi TV 4A 32    6499 грн    5999 грн
Роутер Mi WiFi Router 4A    649 грн    555 грн
Роутер Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition    899 грн    799 грн
Очиститель воздуха Mi Air Purifier Pro    6999 грн    4999 грн
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential    10999 грн    9999 грн
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1s    13999 грн    12999 грн
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2    16999 грн    15999 грн
Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 Edition    24999 грн    19999 грн
Робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Essential    4999 грн    3799 грн
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro black    8999 грн    7199 грн
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