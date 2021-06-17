Распродажа полугодия от Xiaomi в Украине: "сМіливі знижки" к 18 июня

Компания Xiaomi объявляет в Украине о начале акции «сМіливі знижки» специально к популярной распродаже 618, которая проходит в Китае 18 июня и считается второй Черной пятницей.
Традицию праздничной распродажи в этот день под названием 618 начала онлайн-платформа JD.com в ответ на День холостяков компании Alibaba.
В Украине распродажа продуктов Xiaomi начнется скидками до 57% в 16:00 18 июня 2021 в обновленном магазине Mi Store, который находится в ТРК «Проспект» по адресу: г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 1В. Скидки 18 июня будут действовать только в одном магазине Mi Store по указанному выше адресу. До конца июня Мі-фанов ждет еще одна волна скидок в рамках акции «сМіливі знижки», которая будет проходить во всех магазинах официальных партнеров Xiaomi в Украине.
Специальные цены на отдельные товары 18 июня. Количество акционного товара ограничено.
Название продукта Обычная цена Акционная цена
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 (NFC) 699 грн 299 грн
Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 1499 грн 699 грн
Смарт-часы Mi Watch Black 3999 грн 2499 грн
Портативная акустика Mi Portable Bluetooth Speaker 16W 1499 грн 999 грн
Портативная акустика Mi Portable Bluetooth Speaker 16W 1499 грн 999 грн
Смартфон Mi 11i (8+256 ГБ) 20999 грн 14499 грн
Смартфон Redmi Note 10S (6+128 ГБ) 7999 грн 5999 грн
Смартфон Redmi Note 10 5G (6+128 ГБ) 7499 грн 5499 грн
Смартфон Redmi 9T (4+64 ГБ) 5399 грн 3999 грн
Мі-фанам также будут доступны дополнительные скидки от официального партнера Xiaomi в Украине компании Алло. Список скидок на отдельные товары приведены ниже.
Название продукта Обычная цена Акционная цена
Телевизор Mi TV 4A 32 6499 грн 5999 грн
Роутер Mi WiFi Router 4A 649 грн 555 грн
Роутер Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition 899 грн 799 грн
Очиститель воздуха Mi Air Purifier Pro 6999 грн 4999 грн
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 10999 грн 9999 грн
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1s 13999 грн 12999 грн
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 16999 грн 15999 грн
Электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 Edition 24999 грн 19999 грн
Робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Essential 4999 грн 3799 грн
Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro black 8999 грн 7199 грн