Распродажа полугодия от Xiaomi в Украине: "сМіливі знижки" к 18 июня

17 июня 2021, 11:15

Компания Xiaomi объявляет в Украине о начале акции «сМіливі знижки» специально к популярной распродаже 618, которая проходит в Китае 18 июня и считается второй Черной пятницей.



Традицию праздничной распродажи в этот день под названием 618 начала онлайн-платформа JD.com в ответ на День холостяков компании Alibaba.

В Украине распродажа продуктов Xiaomi начнется скидками до 57% в 16:00 18 июня 2021 в обновленном магазине Mi Store, который находится в ТРК «Проспект» по адресу: г. Киев, ул. Гната Хоткевича, 1В. Скидки 18 июня будут действовать только в одном магазине Mi Store по указанному выше адресу. До конца июня Мі-фанов ждет еще одна волна скидок в рамках акции «сМіливі знижки», которая будет проходить во всех магазинах официальных партнеров Xiaomi в Украине.Специальные цены на отдельные товары 18 июня. Количество акционного товара ограничено.Название продукта Обычная цена Акционная ценаФитнес-браслет Mi Smart Band 4 (NFC) 699 грн 299 грнФитнес-браслет Mi Smart Band 6 1499 грн 699 грнСмарт-часы Mi Watch Black 3999 грн 2499 грнПортативная акустика Mi Portable Bluetooth Speaker 16W 1499 грн 999 грнПортативная акустика Mi Portable Bluetooth Speaker 16W 1499 грн 999 грнСмартфон Mi 11i (8+256 ГБ) 20999 грн 14499 грнСмартфон Redmi Note 10S (6+128 ГБ) 7999 грн 5999 грнСмартфон Redmi Note 10 5G (6+128 ГБ) 7499 грн 5499 грнСмартфон Redmi 9T (4+64 ГБ) 5399 грн 3999 грнМі-фанам также будут доступны дополнительные скидки от официального партнера Xiaomi в Украине компании Алло. Список скидок на отдельные товары приведены ниже.Название продукта Обычная цена Акционная ценаТелевизор Mi TV 4A 32 6499 грн 5999 грнРоутер Mi WiFi Router 4A 649 грн 555 грнРоутер Mi WiFi Router 4A Gigabit Edition 899 грн 799 грнОчиститель воздуха Mi Air Purifier Pro 6999 грн 4999 грнЭлектросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Essential 10999 грн 9999 грнЭлектросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1s 13999 грн 12999 грнЭлектросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 16999 грн 15999 грнЭлектросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 Edition 24999 грн 19999 грнРобот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Essential 4999 грн 3799 грнРобот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro black 8999 грн 7199 грн